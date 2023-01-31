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كلمة الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي على أعتاب الذكرى الـ44 لانطلاق "عشرة الفجر"

الثلاثاء ٣١ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:١٨ بتوقيت غرينتش

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