الثلاثاء ٣١ يناير ٢٠٢٣
٠٧:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

'قيس سعيد': التونسيون عزفوا عن الانتخابات لأن البرلمان لم يعد يعني لهم شيئا

'قيس سعيد': التونسيون عزفوا عن الانتخابات لأن البرلمان لم يعد يعني لهم شيئا
الثلاثاء ٣١ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٩ بتوقيت غرينتش

علق الرئيس التونسي "قيس سعيد" على نسبة التصويت في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية، قائلا إن "90% تقريبا لم يشاركوا في التصويت لأن البرلمان بالنسبة إليهم لم يعد يعني شيئا".

العالم- تونس

وخلال لقاء جمعه برئيسة الحكومة نجلاء بودن بقصر الحكومة بالقصبة، اعتبر سعيد أن "التونسيين رفضوا المشاركة في الانتخابات على الرغم من تغيير طريقة الاقتراع، لأن السنوات العشر الماضية جعلت البرلمان مؤسسة عبثت بالدولة لذلك كان رد الفعل الذي حصل في الدورين الأول والثاني من الانتخابات".

وأكد أن "نسبة الإقبال على التصويت تؤكد أن التونسيين لم يعودوا يثقون في المؤسسات"، مشيرا إلى أن "هناك من سيعلق بطريقته لكن هذا لا يعنينا.. هذا لا يثير إلا الازدراء والاحتقار، ومرة أخرى عمقنا الشعبي أكبر من عمقهم وما يقومون به هو بمثابة الخيانة العظمى".

وكان رئيس هيئة الانتخابات في تونس فاروق بوعسكر قد أعلن، مساء الاثنين أن نسبة المشاركة في التصويت في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية بلغت 11.4% وفق النتائج الأولية الرسمية لهيئة الانتخابات.

يذكر أنه كان قد نظم في تونس، يوم الأحد 29 يناير، الدور الثاني من الانتخابات التشريعية. وقد وصفت نسبة المشاركة في التصويت، بـ"المتدنية جدا".

روابط ذات صلة

تعديل وزاري في تونس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. انتخاب برلمان جديد في تونس

ايران تطالب بمساءلة استراليا حول استمرار موت اللاجئين والسكان الاصليين في السجون

امريكا تستعد لمواجهة عسكرية قريبة مع روسيا والصين في القطب الشمالي

'قيس سعيد': التونسيون عزفوا عن الانتخابات لأن البرلمان لم يعد يعني لهم شيئا

تعقيدات ميدانية متزايدة بوجه تركيا.. إردوغان متمسّك بالتطبيع مع سوريا..

الكيان الصهيوني يرفع درجة الاستنفار خشية انتقام إيراني