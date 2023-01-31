شاهد.. انتخاب برلمان جديد في تونس

العالم - مراسلون

قررت الهيئة الالغاء الجزئي لنتائج احد المترشحين والكلي لنتائج مترشح آخر بالنظر لارتكابهما تجاوزات انتخابية وصفت بالجسيمة.

المعارضة ممثلة اساسا في تنسيقية الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية، وجبهة الخلاص اعتبرت البرلمان الجديد فاقدا لكل شرعية بالنظر لتدني نسبة المشاركة في الانتخابات، وجددت الدعوة لتوحيد اطياف المعارضة من أجل الدفع بالرئيس قيس سعيد إلى الاستقالة وفسح المجال أمام انتخابات رئاسية مبكرة.

منظمات المجتمع المدني التي راقبت العملية الانتخابية عرضت خلال ندوات صحفية التجاوزات المرتكبة والتي تمحورت اساسا حول خرق الصمت الانتخابي وتوزيع أموال على الناخبين، وتوظيف السيارات الحكومية لنقل ناخبين حسب مرصد شاهد لمراقبة الإنتخابات.

يفسح المجال لاستيفاء الطعون تمهيدا لتنصيب البرلمان الجديد، فصل آخر من فصول مسار الـ25 من جويلية يستكمل بانتهاء الانتخابات البرلمانية في تونس، لكن المخاوف بشأن تداعياتها على المشهد العام ما تزال قائمة.

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