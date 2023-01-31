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لبنان.. المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى يدين تفجير بيشاور

لبنان.. المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى يدين تفجير بيشاور
الثلاثاء ٣١ يناير ٢٠٢٣ - ٠٩:٢٥ بتوقيت غرينتش

أدان المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان، بشدة التفجير الإرهابي في مسجد بيشاور في باكستان، وأسفر عن مجزرة وحشية بحق المصلين.

العالم - لبنان

ولفت نائب رئيس المجلس العلامة الشيخ علي الخطيب في بيان السوم الثلاثاء، إلى أن جريمة التفجير الانتحاري أزهقت حياة مؤمنين أبرياء في بيت من بيوت الله انتهكت حرمته عصابة إرهابية تكفيرية اعتادت سفك الدماء ولم توفر حتى المصلين من إجرامها.

ودعا الشيخ الخطيب في بيانه الحكومة الباكستانية إلى اجتثاث الإرهاب التكفيري من الجذور واتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع تكرار الأعمال الإرهابية، مناشدًا الشعب الباكستاني الحفاظ على وحدته الوطنية والإسلامية وعدم الانجرار إلى الفتنة التي تسعى إليها العصابات التكفيرية.

وطالب علماء المسلمين وقادة الرأي والفكر بـ" كشف مخاطر الفكر التكفيري وعدم السماح بنشوء بيئة حاضنة له، وبذل الجهود لتوحيد الصف الإسلامي في مواجهة هذا الفكر المتطرف.

وتوجه الشيخ الخطيب بأحر التعازي والمواساة لعائلات الشهداء وللشعب الباكستاني العزيز، سائلًا الله تعالى الشفاء العاجل للجرحى وأن يدفع شر الإرهاب عن باكستان وشعبها.

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