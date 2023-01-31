تواجد إيران في 'قناة بنما' تحد للهيمنة الأميركية

العالم - إيران

وقال غاردينيو في مقابلة مع سبوتنيك إن الفكر الاستراتيجي الأميركي يعتبر أي تواجد إيراني في مياه أميركا اللاتينية تعد على أمن أميركا من الجانب الاستراتيجي، وإن هذا التواجد يعتبر تحديا للهيمنة الأميركية على أميركا اللاتينية التي باتت تميل نحو الدول الشرقية المتطورة.

وأضاف هذا الخبير الأكاديمي الإسباني أن هناك سببا لتواجد إيران في مياه أميركا اللاتينية مشيرا إلى التجربة الإيرانية في حماية الشحنات البحرية في البحر الأحمر والخليج الفارسي، مؤكدا أن تواجد إيران في هذه الطرق البحرية له علاقة بفنزويلا ونظرا للأهمية التجارية لـ"" تعتزم إيران أن تتواجد مباشرة هناك.

وتابع: أن عزم إيران على اجتياز "قناة بنما" يوحي بوجود إمكانية لتسيير دوريات في مياه أميركا اللاتينية.