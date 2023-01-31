تصعيد خطير للأوضاع في سجون الإحتلال ..فصائل المقاومة تدين

العالم - فلسطين

وذكر نادي الأسير، أنه في سجن (الدامون)، نفذت إدارة السجون عملية قمع واسعة بحق الأسيرات رافق ذلك اعتداءات عليهن، وحولت غرف الأسيرات إلى زنازين بعد تجريدهن من كافة مقتنياتهن.

وفي سجن (النقب)، ما تزال حالة من التوتر الشديد تسود أقسام (27 و26) بعد أن أعلن 120 أسيرا في القسمين المذكورين، الإضراب المفتوح عن الطعام يوم أمس، وذلك احتجاجا على استمرار عزلهم بشكل جماعي، وتجريدهم من الأدوات الكهربائية، ومستلزماتهم الأساسية.

يذكر أن السجون وعلى مدار الثلاثة أيام الماضية وحتى اليوم تشهد حالة من التوتر الشديد، بعد عمليات اقتحام، بحق عدة أقسام في سجون (عوفر، النقب، ومجدو، والدامون)، رافقت ذلك عمليات اعتداء واسعة بحق الأسرى، وعزل العشرات منهم بشكل جماعي، وتجريدهم من مقتنياتهم.

وأكد نادي الأسير أن "الأوضاع في السجون ذاهبة نحو ما هو أكثر خطورة في ظل المعطيات الراهنة والمتصاعدة بحقّ الأسرى، والتي تتماهى فعليا مع التهديدات المتصاعدة من الوزير الفاشي إيتمار بن غفير"، محملا إدارة السجون المسؤولية الكاملة عن مصير الأسرى والأسيرات، في ظل تصاعد الهجمة والوحشية بحقهم.

من جهتها، أدانت الفصائل الفلسطينية، اعتداء الاحتلال على الأسيرات والأسرى داخل السجون الإسرائيلية، مؤكدة أن "المعركة لن تبقى داخل السجون".

ودعت الفصائل الفلسطينيين “في كافة أماكن تواجدهم إلى نصرة الأسرى وإسنادهم في معركتهم مع الاحتلال”. وقالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن "اعتداء الاحتلال على الأسيرات في سجن الدامون تصعيد جديد ضد الحركة الأسيرة، ويسرع الأمور للوصول لمرحلة الانفجار الكبير".

وفي السياق، رأى المتحدث باسم الحركة حازم قاسم في تصريح له، أن "الاحتلال يقوم بخطوات انتقامية من الأسرى، نتيجة فشله في كسر إرادتهم، ونتيجة لحالة التخبط التي تعيشها المؤسسة الأمنية الصهيونية خاصة بعد عملية القدس البطولية".

وأكد أن "الهجمة على الأسيرات ستفشل كما فشلت سابقتها في كسر إرادة الأسرى".

من جهتها، قالت حركة الأحرار، إن "اعتداء الاحتلال على الأسيرات والتضييق المستمر على الأسرى تصعيد خطير ومؤشر يعكس حجم الإجرام والغطرسة الصهيونية تجاه أسرانا وأسيراتنا".

واعتبرت الأحرار في بيانها، الاعتداء على الأسيرات والأسرى "انتهاك خطير وجريمة ضد الإنسانية يتحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعياتها”، مؤكدة أن “شعبنا ومقاومته لن يتركوا أسرانا وحدهم في هذه المعركة".

بدوره، قال المكتب الإعلامي للجان المقاومة، إن “استمرار مصلحة السجون الصهيونية في تصعيدها بحق الأسرى امتثالاً لقرارات المجرم الفاشي بن غفير جريمة جديدة تضاف لسجل جرائم العدو بحق الأسرى، وانتهاك واضح لحقوق الأسرى البسيطة التي أخذوها عنوة عن العدو ومصلحة سجونه على مدى تاريخ الحركة الأسيرة".

وطالب المكتب كافة الجهات المعنية والمؤسسات الحقوقية والصليب الأحمر "بتوفير الحماية لهم والضغط على الحكومة الصهيونية لوقف ممارساته الإجرامية التي سيكون لها ارتداداتها الكبيرة داخل السجون وخارجها".

كما دعا "كافة جماهيرنا وثوارنا ومقاومينا البواسل بإعلاء صوتهم المقاوم في كل مكان من أرضنا وضرب العدو بكل قوة حتى يعلم العدو جيداً أننا لن نترك أسرانا وحدهم في المواجهة".