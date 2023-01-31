شاهد حادثة طعن قرب مبنى الاتحاد الأوروبي في بروكسل.. واعتقال المهاجم

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وأسفر الهجوم عن إصابة شخص، لكن الشرطة لم تستطع التأكيد لرويترز ما إذا كان الشخص مصابا بجروح خطيرة أم لا.

ووقعت حادثة الطعن قرب مبنى الاتحاد الأوروبي في بروكسل، مضيفا أن شرطة بلجيكا تحقق بدوافع المشتبه به.

إلى ذلك، قال رئيس بلدية بروكسل، فيليب كلوز، في تغريدة على تويتر "هجوم بسكين في محطة شومان: التنسيق مع مختلف أجهزة الشرطة (...) أتاح بسرعة توقيف المهاجم".

من ناحيته، قال مكتب المدعي العام الفدرالي إنه "حتّى الآن" لم يطلب منه وضع يده على هذه القضية.

وشاهد صحافي في وكالة فرانس برس صودف وجوده في المكان قرابة الساعة السادسة مساء عددا من عناصر الشرطة بثياب مدنية وهم يهرعون إلى منصة في محطة مترو شومان التي تبعد بضع عشرات من الأمتار من مقر المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي.

ورأى الصحافي امرأة تناشد الركاب الذين كانوا بصدد دخول المحطة العودة إلى الخلف، وأخطرتهم بوجود شخص مسلح بسكين في الداخل.

يذكر أن بروكسل شهدت حادثة طعن في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، حين قتل رجل شرطة طعنا قرب محطة قطار شمال العاصمة.