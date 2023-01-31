ربط نظامي تبادل الرسائل المصرفية بين إيران وروسيا

العالم - إيران

الربط المذكور، مكّن 700 مصرف روسي من تبادل الرسائل المالية مع المصارف الإيرانية، كما هناك 106 مصارف غير روسية تابعة لـ13 دولة قد اتصلت بهذه المنظومة لتبادل الرسائل ويمكنها القيام بتبادل مالي مع المصارف الإيرانية.

وقال كريمي إن الدول التي تواجه مشاكل مع نظام السويفت بادرت إلى إنشاء نظام تبادل رسائل مصرفية خاص بها لكن خلال الأيام الماضية تم الربط بين نظامي تبادل الرسائل المصرفية بين إيران وروسيا وهكذا استغنت إيران عن نظام السويفت وبات بامكان المصارف الإيرانية تبادل الرسائل المصرفية مع المصارف الروسية عبر فتح حساب مصرفي يسمى LC أو عبر الحوالات أو نظام الاعتماد المستندي، موضحا أن 700 مصرف روسي بإمكانها تبادل الرسائل المصرفية مع نظيراتها الإيرانية وإضافة إلى ذلك هناك 106 مصارف غير روسية في 13 دولة ارتبطت مع منظومة تبادل الرسائل المصرفية هذه وبإمكانها القيام بالتبادل المالي مع المصارف الإيرانية .

وأضاف كريمي أن بامكان إيران أن تشجع دولا أخرى في الجوار إلى الارتباط مع الشبكة الوطنية الإيرانية لتبادل الرسائل المصرفية وهكذا يصبح بإمكان إيران الاستفادة من إمكانيات نظام تبادل الرسائل المصرفية لدى هؤلاء كما يمكن لهذه الدول الارتباط مع نظام التبادل المصرفي لدول أخرى عبر الشبكة الإيرانية.

وأكد كريمي أن: الربط بين نظامي تبادل الرسائل المصرفية بين إيران وروسيا والتي تم خلال الأيام الماضية هو الخطوة الأولى في هذا المجال، وفي الخطوة الثانية يمكن استخدام العملات الوطنية في المبادلات التجارية وهذا يوفر على تجار البلدين الحاجة إلى العملات الصعبة الاخرى ونظام صرف العملات الأجنبية وما شابه، وهذا أيضا يؤثر في خفض أسعار صرف العملات الأجنبية الأخرى .

وشدد كريمي أن إيران وروسيا اتفقتا على جعل خطواتهم الأخرى في هذا المجال سرية، ولا يتم الإعلان عنها إلا بعد تنفيذها وانطلاقتها وذلك من أجل قطع الطريق على الأعداء لعرقلتها، لكنه أضاف أن ما يمكن إعلانه هو وجود خطوات أخرى في هذا المجال يتم تصميمها والإعداد لها وسيتم الإعلان عنها فور انطلاقتها.

تجدر الإشارة إلى أن العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية أدت إلى تحقيق فرص وقدرات جديدة في اكثر المجالات.