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سوريا تدين بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع أمس في باكستان

سوريا تدين بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع أمس في باكستان
الثلاثاء ٣١ يناير ٢٠٢٣ - ٠٣:٤١ بتوقيت غرينتش

أدانت سورية بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع أمس في مسجد بمدينة بيشاور الباكستانية، مؤكدة ضرورة تضافر الجهود الدولية لاجتثاث الإرهاب بكل أشكاله، ومساءلة الجهات والدول التي تدعمه.

العالم - سوريا

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان اليوم: تدين حكومة الجمهورية العربية السورية وبشدة التفجير الإرهابي الجبان والمروع الذي وقع أمس في مسجد بمدينة بيشاور الباكستانية، وحصد أرواح أكثر من 80 شخصاً، وعشرات الجرحى من المصلين.

وأضافت الوزارة: تعرب سورية عن دعمها لجهود جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة في مكافحة الإرهاب الذي عانت منه أيضا الجمهورية العربية السورية خلال السنوات الماضية.

وتابعت الوزارة: تؤكد سورية ضرورة تضافر الجهود الدولية لاجتثاث الإرهاب بكل أشكاله، ومساءلة الجهات والدول التي تدعمه بالسلاح والمال.

وختمت الوزارة بيانها بالقول: تتقدم سورية بأحر التعازي للحكومة الباكستانية، وللشعب الباكستاني، ولعائلات الضحايا، وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

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