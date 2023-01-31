شاهد.. مئات الآلاف يتظاهرون في باريس

العالم - مراسلون

وقال مراسل قناة العالم الاخبارية، إن مظاهرات حاشدة خرجت في العاصمة باريس وفي مدن رين بغرب البلاد ومارسيليا بجنوبها وتولوز في الجنوب الغربي.

وأضاف، أن التظاهرات خرجت رفضا لقانون سن التقاعد واحتجاجا على الاوضاع الاقتصادية وأزمة الطاقة التي عصفت في البلاد، موضحا أن الاضراب العام طال جميع القطاعات العمالية تلبية لدعوة من النقابات التي توحدت لمواجهة اسقاط سن التقاعد وتعديل الاجور .

هذا وقالت وزارة الداخلية الفرنسية إنها نشرت نحو 11 ألفا من قواتها في أنحاء البلاد، بينهم اربعة آلاف شرطي في العاصمة باريس.

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