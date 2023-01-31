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عباس يحمل الاحتلال مسؤولية التصعيد في الضفة الغربية + فيديو

الثلاثاء ٣١ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٠ بتوقيت غرينتش

حمل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس كيان الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية التصعيد بشكل حاد في الضفة الغربية.

العالم - خاص بالعالم

ودعا عباس خلال استقباله وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الوقف الكامل للأعمال الإسرائيلية أحادية الجانب التي تنتهك الاتفاقيات الموقعة والقانون الدولي، مجددا مطالبة سلطات الكيان بإنهاء الاحتلال.

وأكد رئيس السلطة الفلسطينية استعداده للعمل مع الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي لعودة الحوار السياسي من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عام 67، بما فيها "القدس الشرقية".

هذا و قالت إذاعة صوت فلسطين الحكومية،" إن الاجتماع بدأ بين الوزير الأمريكي والرئيس الفلسطيني".

وذكر تلفزيون فلسطين (حكومي) أن “عددا من المسؤولين الأمريكيين يرافقون بلينكن في الزيارة، بينهم جورج نول رئيس وحدة الشؤون الفلسطينية في السفارة الأمريكية بالقدس، وباربارا ليف مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط، وهادي عمرو الممثل الخاص للشؤون الفلسطينية، ومستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان".

ويشارك في اللقاء من الجانب الفلسطيني كل من "رئيس الوزراء محمد اشتية، ووزير الخارجية رياض المالكي، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ".

كما يشارك أيضا "المستشار الدبلوماسي للرئيس الفلسطيني مجدي الخالدي ونائب رئيس الوزراء عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير زياد أبو عمرو".

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