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فرنسا تسلم أوكرانيا 12 مدفع "هاوتزر" من طراز "قيصر"

فرنسا تسلم أوكرانيا 12 مدفع
الأربعاء ٠١ فبراير ٢٠٢٣ - ١٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو خلال زيارة نظيره الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، إلى باريس يوم الثلاثاء، أن فرنسا زودت أوكرانيا بـ12 مدفع "هاوتزر" من طراز "قيصر".

العالم-اوروبا

وقال ليكورنو إن فرنسا سلمت بالفعل 12 من مدافع "هاوتزر" هذه إلى أوكرانيا، وخصصت الآن عشرات الملايين من اليوروات لصيانة المدافع.

ومن المنتظر أن تحصل أوكرانيا أيضا على نظام رادار للمراقبة الجوية من طراز "جي أم 200" من فرنسا، بالإضافة إلى إمدادات وقود.

وصرح الوزير بأن باريس ستضمن أيضا تدريب 2000 جندي أوكراني في فرنسا بحلول الصيف، كما أعلن أن 150 جنديا فرنسيا سيذهبون إلى بولندا لتدريب 600 مقاتل أوكراني، إلى جانب الجنود البولنديين.

ولم يذكر الوزير الفرنسي أي شيء بشأن إمكانية تزويد أوكرانيا بدبابات قتالية أو طائرات مقاتلة، إلا أنه أشار إلى إعلان فرنسا السابق عن تسليم أوكرانيا مركبات استطلاع مدرعة من طراز "أيه أم إكس-10 أر سي".

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فرنسا تسلم أوكرانيا 12 مدفع "هاوتزر" من طراز "قيصر"

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