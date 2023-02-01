أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الأربعاء 1فبراير 2023

كيهان ..

الثورة الإسلامية في إيران على عتبة عامها الرابع والأربعين, وفشل أمريكي بإمتياز مقابلها

ارمان امروز ..

بدء إحتفالات عشرة الفجر بذكرى عودة الإمام الخميني " رض " بمطلع إنتصار الثورة الإسلامية

جوان ..

الغرب يعود من رهانه الفاشل على الإضطرابات بإيران لمسار الدبلوماسية بشأن الإتفاق النووي

ابرار ..

مخاوف و إنذار في "إسرائيل" تحسبا من رد إيراني إنتقامي على إستهداف منشأة عسكرية بإصفهان

جمهوري اسلامي ..

وزير الأمن .. الأجدر بدول الجوار صيانة أمنها بالإبتعاد عن الكيان الصهيوني

رسالت ..

إستمرار العمليات الإستشهادية الفلسطينية بالضفة الغربية الهاجس الأكبر للصهاينة الذي قلب حساباتهم

وطن امروز ..

وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن لايستبعد إحتمال نشر رؤوس نووية أمريكية بكوريا الجنوبية

سياست روز ..

وزارة الداخلية الفرنسية تلوح بالقبضة الحديدية للمتظاهرين في موجة جديدة من الإحتجاجات والإضرابات

مردم سالاري ..

قوى المعارضة التركية تعد بالعودة للنظام البرلماني والعمل على الإنضمام لعضوية الإتحاد الأوروبي

اطلاعات ..

قادة ستة أحزاب معارضة بتركيا يعلنون ببيان مشترك عن خططهم وبرامجهم لإدارة شؤون البلاد

خراسان ..

رئيس البرلمان العراقي ورئيس إقليم كردستان يؤكدان عزم بغداد وأربيل على إنهاء خلافاتهما..

افتاب يزد ..

الحرس الوطني الأمريكي يجري تدريبات محاكاة معارك مع روسيا أو الصين بالقطب الشمالي

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأربعاء

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأربعاء

آفتاب يزد..

صحيفة افتاب يزد كتبت في مقالها ( فشل كبير" لإسرائيل ")..

العمليات الاستشهادية الاخيرة في القدس تمت باستخدام منفذيها لأسلحة نارية, الى جانب ذلك يواجه الكيان الصهيوني مقاومة مسلحة في جنين ونابلس ومناطق اخرى في الضفة الغربية, الامر الذي فجر مخاوف جدية بالكيان من اندلاع انتفاضة فلسطينية مسلحة تماما هذه المرة .

"إن الكيان الصهيوني يواجه فشلا مضاعفا الأول مقابل العمليات الإستشادية والثاني في منع حصول المقاومين بالضفة على السلاح "

فتحقيقات الكيان اوصلته لنتائج تقول ان الفلسطينيين نجحوا في الالتفاف على كل الاجراءات الامنية المشدة الخاصة بمنع وصول السلاح للضفة الغربية , كما انهم نجحوا في ايجاد ورش سرية لتصنيع اسلحة نارية خفيفية وكذلك في الحصول على اسلحة غنموها في هجماتهم على قوات الاحتلال نفسها .

ابرار ..

في الشأن التونسي كتبت صحيفة ابرار في مقالها ( التونسيون يكثفون محاولاتهم لإقالة قيس سعيد)..

سجلت الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية بتونس نسبة مشاركة اضعف حتى من المشاركة الضعيفة بالجولة الاولى اذ لم تتجاوز النسبة عن احد عشرة بالمئة فقط .

"المعارضة التونسية ترى ان رفض نحو تسعين بالمئة من المواطنين المشاركة بالإنتخابات يعني سحب ثقتهم برئيس الجمهورية"

الا ان الرئيس التونسي قيس سعيد برر هذه المشاركة الضعيفة بعدم ثقة المواطنين بالبرلمان نظرا لخلفيات سلبية ترتبط بالنشاطات البرلمانية على مدى عقد من الزمن, في اشارة ضمنية منه لسطرة حزب النهضة على الاغلبية وعلى رئاسة البرلمان التونسي. ولكن في كل الاحوال هناك رؤيس واسعة في الشارع التونسي ترى بان هذه المشاركة الضعيفة في الانتخابات تعكس تذمرا داخليا واسعا من مواقف وقرارات رئيس الجمهورية الذي حل الحكومة وجمد البرلمان منذ اغسطس 2021 وحصر السلطة بيده بذريعة الحيلولة دون ظهور ديكتاتورية ايدلوجية .

جمهوري اسلامي ..

في تقريرها الذي يحمل عنوان ( الغرب يتراجع ) كتبت صحيفة جمهوري اسلامي ..

انضمت بريطانيا لدول الناتو الرئيسية التي رفضت يعبارات ومواقف مختلفة طلب الرئيس الاوكراني بتزويد كييف بطائرات مقاتلة مقابل روسيا .

"صحف بريطانية نقلت عن مسؤولين بحكومة سوناك أن تزويد أوكرانيا بمقاتلات غير مطروح لكن لندن ستواصل دعمها العسكري لأوكرانيا "

منجانبه قال المستشار الالماني ان برلين لاتفكر بارسال طائرات مقاتلة لاوكرانيا, كما نفى الرئيس الامريكي وجود اية نية لتزويد الجيش الاوكراني بمقاتلات اف ستة عشر الامريكية .

وبالطبع اتخذت فرنسا وقفا اكثر وضوحا بالقول انها ليست طرفا بالحرب في اوكرانيا.

خراسان ..

صحيفة خراسان حذرت من تداعيات استمرار الحرب في اوكرانيا في مقال يتساءل ( هل ستتجه الأمور نحو حرب نووية ؟).

هناك رؤية غربية تتوقع ان تضطر روسيا للاعتراف بالهزيمة في اوكرانيا وسحب قواتها من الاراضي الاوكرانية في نهاية المطاف وكما سبق وان فعل الاتحاد السوفيتي بعد عشر سنوات حرب بافغانستان بنهاية ثمانينيات القرن الماضي .

"هذه الرؤية الغربية خاطئة فالإتحاد السوفيتي كان يدافع عن نظام حليف بكابل, وروسيا تحارب اليوم بأرض تعتبرها إمتدادا لها بأوكرانيا"

ومن هنا فمن المستبعد جدا تكون ردود فعل روسيا في حالة تغير المعادلات الميدانية لصالح الاوكرانيين الى الاعتراف بالفشل وسحب قواتها من اوكرانيا والقرم بشكل خاص, فروسيا تعتبر في الواقع اوكرانيا امتداد تاريخيا لها, كما ان اوكرانيا بلد محاذي لروسيا وليس بعيدا كافغانستان لذلك قد تضع روسيا كل ثقلها العسكري في اوكرانيا في مثل هذه الحالة وعندها قد تتداخل الامور مع الناتو وسيزداد خطر استخدام النووي والانجرار لحرب نووية عندها .

سياست روز ..

في مقالها ( باريس تستضيف المتطرفين ) ,كتبت صحيفة سياست روز ..

من المقرر ان يتوجه رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو للعاصمة الفرنسية باريس غدا الخميس في اول زيارة خارجية له منذ عودته للسلطة قبل شهر .

"إن توقيت زيارة نتنياهو لباريس يؤيد إحتمال كونها محاولة لإستقطاب إهتمام دولي يعزز مكانته الداخلية المهزوزة تماما "

كما ان هذا التوقيت يرتبط بمحاولات الكيان الصهيوني اقناع القوى الغربية في الاتفاق النووي مع ايران بضروورة اعلان فشل مفاوضات احياء هذا الاتفاق لتصعيد الاجواء ضد بلادنا .

ان فرنسا ماكرون التي تدعي الدفاع عن حقوق الانسان لكنها المنشغلة حاليا بقمع التظاهرات الاحتجاجية في الداخل, تتعمد اغماض عينها عن جرائم الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني وخاصة جرائم نتنياهو وحكومته اليمينية الاكثر تطرفا وعنصرية حتى في مقاييس ومعايير الكيان الصهيوني نفسه.