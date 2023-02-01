استشهاد وإصابة 6 يمنيين بنيران تحالف العدوان السعودي بصعدة

العالم - السعودية

وأفاد مراسل قناة "المسيرة نت" في صعدة بوصول شهيدين و4 جرحى إلى المستشفى الجمهوري سقطوا بنيران العدوان السعودي في آل مقنع بمديرية منبه.

وكان قد أصيب مواطن، أمس الثلاثاء، بقصف مدفعي سعودي على مديرية شدا الحدودية محافظة صعدة.

وكانت وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية، قد أعلنت، الجمعة الفائت، أن عدد ضحايا جرائم حرس الحدود السعودي بلغ ثلاثة آلاف و404 شهيد وجريح.

وأكدت الوزارة في بيان سقوط 314 شهيدا وثلاثة آلاف و90 جريحاً بالاستهداف المباشر والقتل العمد من قبل القوات السعودي في مديريات محافظة صعدة الحدودية، منذ بداية الهدنة مطلع أبريل 2022م حتى 25 يناير الجاري.

وأوضح البيان أن قوات العدو السعودي استخدمت قذائف المدفعية والأسلحة الرشاشة ومارست التعذيب بالكهرباء وماء الأسيد بحق الضحايا، مشددة على أن تلك الجرائم والانتهاكات جرائم حرب وفق التوصيف القانوني الدولي كون المستهدفين من المدنيين الآمنين.