أمير عبد اللهيان يغادر موريتانيا إلى نيكاراغوا

العالم- ايران

وغادر أمير عبداللهيان الذي زار موريتانيا في شمال غرب إفريقيا، إلى نيكاراغوا في أمريكا اللاتينية قبل بضع دقائق على رأس وفد سياسي لعقد اجتماعات ثنائية و دولية مع المسؤولين في هذا البلد.

ومن المقرر أن يزور وزير الخارجية و الوفد المرافق له فنزويلا بعد نيكاراغوا ويلتقي مع المسؤولين في هذا البلد.

ووصل وزير الخارجية إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط الليلة الماضية والتقى مع مسؤولي الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وقال أمير عبد اللهيان في تصريح للصحافيين مساء الثلاثاء بعد لقائه رئيس موريتانيا محمد ولد غزواني بأن إيران تاتي في الخط الامامي لمكافحة الإرهاب وتدعم استقرار وأمن القارة الإفريقية.

واضاف امير عبداللهيان "أجرينا محادثات مثمرة للغاية مع الرئيس الموريتاني".

وتابع: نقلت التحيات الحارة من رئيس الجمهورية اية الله رئيسي لنظيره الموريتاني، كما أتيحت لي الفرصة في هذا الاجتماع للتعرف عن كثب على آراء الرئيس الموريتاني حول مختلف القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، في عاصمة البلد الجميل والصديق والشقيق الجمهورية الإسلامية الموريتانية.