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النزاهة العراقية يعلن عن استرداد مبالغ من بعض الدول

النزاهة العراقية يعلن عن استرداد مبالغ من بعض الدول
الأربعاء ٠١ فبراير ٢٠٢٣ - ٠١:٤١ بتوقيت غرينتش

أعلنت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الأربعاء، عن نجاحها باسترداد مبالغ من الأموال المسروقة، مؤكدة التحرك لاسترداد أكثر من ثلاثة ملايين دولار من دولة مجاورة.

العالم - العراق

وقال رئيس الهيئة حيدر حنون في مؤتمر صحفي، ان "صندوق استرداد الأموال يهدف لاستراد أموال العراق المهربة وغيرها"، مبينا انه "تم استرداد الأموال في عدد من الدول".

وأضاف ان "هناك أكثر من ثلاثة ملايين دولار سيتم استردادها من أحدى دول الجوار"، مشيرا الى ان "مساحة الفساد واسعة ونعمل على الحد منها".

وذكر ان "مكافحة الفساد من أولويات المنهاج الوزاري"، لافتا الى "محاصرة الفاسدين دولياً من خلال عقد الاتفاقات".

وذكر حنون ان "القضاء يقدم دعماً كبيراً لهيئة النزاهة"، مشددا على ان "مكافحة الفساد مسؤولية جماعية".

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النزاهة العراقية يعلن عن استرداد مبالغ من بعض الدول

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