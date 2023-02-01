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ايران تدشن مصفاة جديدة في حقل بارس الجنوبي الغازي

ايران تدشن مصفاة جديدة في حقل بارس الجنوبي الغازي
الأربعاء ٠١ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٢:٤١ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير النفط الايراني تدشين مصفاة المرحلة التطويرية 14 بمجمع حقل بارس الجنوبي في جنوب البلاد.

العالم- ايران

وأوضح "جواد أوجي" في تصريح على هامش جلسة مجلس الوزراء الايراني اليوم الاربعاء، أن مصفاة المرحلة 14 سيتم تدشينها خلال أيام عشرة الفجر ( ذكرى انتصار الثورة الاسلامية 11 فبراير/شباط)، بطاقة معالجة 56 الى 60 مليون متر مكعب يوميا.

وأكد الوزير أن بتدشين هذه المرحلة التطويرية يكون ملف بناء المصافي في حقل بارس الجنوبي قد أغلق وأن هذه المرحلة ستكون الاخيرة.

وبيّن أن الاستثمارات الموظفة بالمرحلة التطويرية 14 لحقل بارس الجنوبي الواقع بالخليج الفارسي، قد بلغت 2.3 مليار دولار، وأن مجموع المشاريع البتروكيماوية ومصافي الغاز الذي سيتم تدشينها بـ"عشرة الفجر" تبلغ 3 مليارات دولار.

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