ايران: التحقيقات تظهر ضلوع الكيان الصهيوني في الهجوم على المجمع الصناعي باصفهان  

العالم - ايران

وقال ايرواني، في رسالة وجهها الاربعاء إلى الأمين العام لمنظمة الامم المتحدة والرئيس الدوري لمجلس الأمن الدولي، ردا على التصريحات الأخيرة للمسؤولين الصهاينة: إن التحقيقات الأولية تظهر أن الكيان الصهيوني ضالع في الاعتداء الارهابي على مجمع الصناعي التابع لوزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة في مدينة اصفهان مما يعد انتهاكا للقوانين الدولية وهو عمل مدان.

وأشار السفير الإيراني في هذه الرسالة إلى تصريحات رئيس الكيان الصهيوني في مقر الناتو يوم 27 يناير ورئيس أركان هذا الكيان في 16 يناير، واحتج بشأن التهديد باستخدام القوة ضد البنية التحتية الحيوية لإيران، بما في ذلك المنشآت النووية السلمية، مما يعد انتهاكا للقوانين الدولية وميثاق منظمة الامم المتحدة.

وبالإشارة إلى تصريحات رئيس وزراء الكيان الصهيوني ، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" بتاريخ 31 كانون الثاني (يناير) ، والذي اعترف بتورط كيانه في أعمال تخريبية وإرهابية في إيران ، تم التأكيد على أن هذا الكيان يجب أن يحاسب على جميع الأعمال الإجرامية والإرهابية المرتكبة ضد إيران وان يواجه عواقبها دون استثناء.

وتم التأكيد في الرسالة على أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يجب أن يفي بمسؤوليته على أساس الميثاق ويدين تصريحات المسؤولين الصهاينة الداعية للحرب ويطلب من هذا الكيان الامتثال للقوانين الدولية وانهاء برامجه الخطيرة وأنشطته التخريبية في المنطقة.

وورد في هذه الرسالة أن جمهورية إيران الإسلامية تحتفظ لنفسها بحقها المشروع والمبدئي على أساس القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في الدفاع عن أمنها القومي والرد بحزم على أي تهديد أو عمل خاطئ من قبل الكيان الصهيوني، في المكان والزمان الذي تراه ضروريا.

وشرح سفير ومندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، الموقف المبدئي لجمهورية إيران الإسلامية فيما يتعلق بالنزاع الحالي في أوكرانيا ، والتزام الحياد النشط واحترام سيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، وقدم احتجاجه على التصريح الاستفزازي وغير المبرر لمسؤول أوكراني رفيع المستوى بشأن الهجوم الإرهابي على المجمع الصناعي التابع لوزارة الدفاع الإيرانية في مدينة أصفهان وترحيبه باستخدام القوة ضد البنية التحتية الحيوية لإيران، واعتبر هذه التصريحات والتصرفات بانها غير مسؤولة وانتهاك واضح للقوانين الدولية والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة ، داعيا مجلس الأمن الدولي إلى إدانتها.