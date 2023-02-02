الخميس ٠٢ فبراير ٢٠٢٣
٠٥:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

كوريا الشمالية ستقدم "أقسى رد" على أي عمل عسكري أمريكي

كوريا الشمالية ستقدم
الخميس ٠٢ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٠ بتوقيت غرينتش

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية (KCNA) إن بيونغ يانغ سترد بشدة على أي عمل عسكري أمريكي.

العالم - أسيا والباسفيك

وجاء في البيان أن "كوريا الشمالية ستقوم بأصعب رد على أي محاولة عسكرية أمريكية تماشيا مع مبدأ" قنبلة نووية للقنبلة النووية والمواجهة الكاملة من أجل المواجهة الكاملة".

وقال المتحدث باسم خارجية كوريا الشمالية إن الوضع العسكري والسياسي في شبه الجزيرة الكورية وفي المنطقة وصل إلى "خط أحمر" بسبب الأعمال العدائية الأمريكية، مضيفا أن كوريا الشمالية لديها استراتيجية واضحة لمواجهة الولايات المتحدة وحلفائها.

ولفت المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية إن بلاده غير مهتمة بالحوار مع الولايات المتحدة طالما أن واشنطن تنتهج "سياسة معادية".

ويوم الثلاثاء، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن الولايات المتحدة متمسكة بالتزاماتها لردع كوريا الشمالية باستخدام مجموعة كاملة من الوسائل العسكرية، بما في ذلك القدرات النووية للبلاد.

وأضاف أن بيونغ يانغ نفذت "عددًا غير مسبوق" من الأعمال الاستفزازية في عام 2022.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب يوم الأربعاء أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أجرتا تدريبات جوية مشتركة بمشاركة مقاتلات وقاذفة استراتيجية.

روابط ذات صلة

اعتقال رجل كوري جنوبي بتهمة إمداد كوريا الشمالية بالوقود

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا جديدا بشأن أوكرانيا في 24 فبراير الجاري

كوريا الشمالية ستقدم "أقسى رد" على أي عمل عسكري أمريكي

زيارة مرتقبة لوفد عراقي لواشنطن

خلال استقباله وزير الخارجية الايراني... وزير خارجية نيكاراغوا: لنا مع ايران مبادئ وقيم واهداف مشتركة نناضل من اجلها

تونس.. إعفاء المدير العام لحرس الحدود وعدد من الإطارات الأمنية بجرجيس

محافظ أذربيجان الغربية: 9 آلاف و 250 وحدة سكنية تضررت جراء زلزال خوي