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شاهد.. قلق الصهاينة من زوال كيان الاحتلال

الخميس ٠٢ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

ناقش برنامج" غياهب الكيان" هذا الاسبوع قلق الصهاينة من زوال كيانهم نتيجة للجموح نحو التطرف، وانتشار الكراهية بين "الاسرائيلين" واستمرار الاحتجاجات على حكومة نتنياهو وكذلك تزايد الهجرة المعاكسة من الكيان اضافة الى تزايد معدلات من يعيش انعدام الأمن الغذائي.

العالم - غياهب الكيان

رأى كاتب صهيوني أن الجموع السياسي والاجتماعي للتطرف في الكيان ووصول المتعنتين الى السلطة من خلال حكومة نتنياهو سيؤديان الى هدم الصهيونية بالكامل وتحويل الحكم في الكيان الى حكم "داعشي".

بدورها وصفت ممثلة "اسرائيلية" الوضع في كيان الاحتلال بانه ظلمة حيث تحيط بالكيان تسونامي الكراهية، وهذا هذا يعتقده اكثر الصهاينة بسبب الانقسامات والصراعات الحادة بين المكونات الصهيونية المختلفة.

وفي ضوء ما مالت اليه الامور في الكيان استمرت تظاهرة الاحتجاج على حكومة نتنياهو ومعها تزايد الطلب للهجرة المهاكسة للصهاينة حيث باتت مداخل السافرات في الكيان تشهد طوابير طلبا لاتأشيرات.

فيما كشف تقرير احصائي رسمي جديد نشر في الكيان قبل ايام معبرا عن الواقع المعيشي الصعب الذي يعيشه مجتمع العدو جراء الازمات التي تعصف به من كل جانب، خمس الصهاينة يعيشون في انعدام الامن الغذائي.

وتحكم العنصرية العلاقة بين المجموعات الصهيونية المختلفة وعليه لم يحضى الجندي الصهيوني الاسير لدى حماس صاحب البشرة السمراء بالاهتمام لامن المسؤولين ولا من الصهاينة انفسهم.

ناقش برنامج "غياهب الكيان" هذه المواضيع مع المتابع للشأن الاسرائيلي نبيه عواضة.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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