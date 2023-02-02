غزة تهب تلبية لاستنجاد الاسيرات في سجون الاحتلال

العالم - فلسطين

لا تزال المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، تثبّت معادلة وحدة الجبهات، التي أطلقتها مع معركة سيف القدس عام الفين وواحد وعشرين، تعود لتؤكد استراتيجيتها عبر استهداف مستوطنة سديروت بقذيفة صاروخية، قالت إنها رداً على الاعتداءات الاسرائيلية الممنهجة بحقِ الأسيرات والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وقالت المصادر العبرية أن القبة الحديدية تصدت لها، فيما انطلقت صافرات الانذار في مستوطنات الغلاف، وأصيب مستوطنون.

جيش الاحتلال الاسرائيلي، تذرع بصاروخ المقاومة ليشن غارات جوية على غزة، استهدفت مواقع للمقاومة في وسط وغرب القطاع، عدوان قابلته فصائل المقاومة بالدفاعات الجوية؛ حيث أعلنت كتائب القسام إنّ الدفاعات الجوية تصدت للطيران المعادي بصواريخ أرض- جو والمضاداتِ الأرضية. كما أعلنت كتائب المقاومة الوطنية قصف مستوطنات الغلاف بالصواريخ، رداً على الاعتقالات الاسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وكذلك الاعتداءات علی الأسيرات في سجون الاحتلال، واللاتي بعثن رسالة من داخل المعتقلات استنجدن بها بالمقاومة، للدفاع عنهن ووقف الاعتداءات التي تطالهن من قبل سلطات السجون، رسالة حملت عتابا قاسيا للمقاومة.

ليأتي رد المقاومة نفيراً عاماً في الضفة ونابلس، أعلنت عنه كتائب شهداء الأقصى في المدينة، للتصدي لعنجهية الاحتلال الاسرائيلي وأعوانه، داعية جميع أبناء كتائب شهداء الأقصى في کل المحافظات الفلسطينية للنفير والتصدي للاحتلال بكل الوسائل وبكل ما أوتو من قوة. ووقف حملة المداهمات والاعتقالات التي تشنها قواته في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.