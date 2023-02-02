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هذا ما ركز عليه وزيرا خارجية العراق والسعودية في مؤتمرهما الصحفي

هذا ما ركز عليه وزيرا خارجية العراق والسعودية في مؤتمرهما الصحفي
الخميس ٠٢ فبراير ٢٠٢٣ - ٠١:٣٠ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الخميس، أن هناك تعاونا مستمرا بالمجال الأمني ومكافحة المخدرات مع السعودية، فيما أشار وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إلى دور العراق المهم في المنطقة.

العالم - العراق

ونقلت وكالة الانباء العراقية عن فؤاد حسين، قوله في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، بمبنى وزارة الخارجية ببغداد: إن "زيارة وزير الخارجية السعودي مهمة، وتأتي في وقت يتميز بكثرة التحديات"، مؤكدا "أهمية إجراء الحوارات والنقاشات حول التحديات التي تهم المنطقة عامة".

وأضاف، أن "الحوارات والنقاشات مستمرة مع ممثلي السعودية، حول العلاقات الثنائية بين البلدين التي تطورت في مجالات مختلفة"، مشيرا إلى أن "هناك تنسيقا مع الجهات المعنية والمسؤولين في السعودية، حول السياسية النفطية والتنسيق ضمن اطار أوبك وأوبك بلس، أضافة إلى وجود تعاون مكثف حول التبادل التجاري والاستثماري، ونتطلع إلى تزويد العراق بالكهرباء سواء من الشبكة السعودية أو الخليجية" .

ولفت إلى، "وجود تعاون مستمر مع المملكة العربية السعودية، في المجال الأمني ومحاربة عصابات المخدرات، ونعمل لتخفيف حالة التوتر في المنطقة"، مبينا أن "السعودية تلعب دورا مهما في هذا المجال".

وذكر حسين "تطرقنا إلى عقد الاجتماع الرابع للجنة السياسية والأمنية بين الطرفين برئاستي ورئاسة وزير الخارجية السعودي، كما تطرقنا إلى عقد المجلس المشترك التنسيقي العراقي السعودي، أضافة إلى التطرق للاستثمارات"، منوها بأن "الجانب السعودي أكد استعداد الشركات السعودية للاستثمار لدعم الاقتصاد العراقي".

من جانبه، اكد وزير الخارجية السعودي فيصل من فرحان، خلال المؤتمر، "عمق العلاقة بين العراق والسعودية، لاسيما وانها تشهد زخما ايجابيا كبيرا في الفترة الأخيرة، والعمل بخطى وثيقة لاستمرار الزخم".

وأعرب عن "دعمه لجهود العراق في تعزيز الرخاء والاستقرار"، مؤكدا "تفعيل مجلس التنسيق المشترك الذي يعمل على تعزيز مشاريع عديدة".

وأضاف، أن "العراق يشهد تطورا اقتصاديا ايجابيا جدا، ويلعب دورا اساسيا ومهما في استقرار المنطقة"، مشددا على "ضرورة دفع عملية الاستقرار في المنطقة".

وهنأ بن فرحان العراق باستضافة كأس دول الخليج الفارسي 25 الذي اقيم في البصرة وما حققتها البطولة من نجاح كبير، إضافة إلى تحقيقه الفوز في البطولة.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، في وقت سابق من اليوم الخميس، وصول وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إلى بغداد في زيارة رسمية.

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