الرئيس العراقي يستقبل وزير الخارجية السعودي

العالم - العراق

وبحث الجانبان آخر التطورات السياسية في المنطقة والعالم، والتاكيد على أهمية معالجة الأزمات من خلال الحوار والمشاورات بما يحقق الأمن والسلام لكافة الشعوب.

وأكد الرئيس العراقي على "عمق العلاقات بين البلدين، وحرص العراق على تعزيز أطر التعاون على مختلف الأصعدة، ومواصلة العمل والتنسيق والتشاور بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك"، مشيراً إلى أن "العراق والسعودية يعدان من الركائز الأساسية لاستقرار المنطقة، خاصة في الظروف الدقيقة التي تمر بها دول العالم والتحديات المختلفة التي تواجهها".

ولفت إلى "الاستقرار الأمني الذي تعيشه المدن العراقية خاصة خلال السنوات الأربعة الأخيرة".

فيما عبّر وزير الخارجية السعودي "عن دعم السعودية لجهود العراق الرامية إلى تعزيز أمنه واستقراره"، مشيرا إلى "ضرورة العمل من أجل توطيد العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون والتبادل التجاري بين البلدين".

وأضاف أن "مانسمعه عن العراق يبعث على الأمل والحراك الاقتصادي في العراق يصب في مصلحتنا كما أنه يحرك اقتصاد المنطقة"، مشدداً على ضرورة "التعاون بين البلدين لتحقيق التكامل الاقتصادي لاسيما أن العراق يمتلك اقتصادا متنوعا يتسم بالاستدامة" حسب وصفه.

وأشار إلى أن "العراق قادر على مواجهة التحديات"، معربا عن "الاستعداد للتعاون والاستثمار في الغاز المصاحب.