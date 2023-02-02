بغداد: نعمتد سياسية التوازن مع الجميع

العالم - العراق

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان له، أن "الأعرجي استقبل بمكتبه اليوم، السفير العراقي في موسكو قحطان طه الجنابي، وجرى خلال اللقاء، بحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، وتطوير العلاقات الدبلوماسية مع الدول، بما يخدم مصالح العراق ودول المنطقة والعالم".

وشدد الأعرجي، بحسب البيان، على أن "مصلحة العراق أولوية بالنسبة للحكومة العراقية، إلى جانب علاقات المصالح المشتركة مع الدول"، مشيراً إلى، أن "الحكومة العراقية اعتمدت سياسة التوازن مع الجميع، وهي ماضية ببناء علاقات صداقة تخدم تطلعات العراق في تحقيق مصالحه وأمنه القومي".