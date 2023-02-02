الخميس ٠٢ فبراير ٢٠٢٣
٠٥:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

"بلاسخارت" تشيد بجهود الحكومة العراقية بمكافحة الفساد

الخميس ٠٢ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٠ بتوقيت غرينتش

أشادت الممثلة الأممية في العراق "جينين بلاسخارت" اليوم الخميس، بجهود الحكومة العراقية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني بمكافحة الفساد وتحسين الخدمات.

العالم - العراق

وأوضحت بلاسخارت خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن، أن "الحكومة العراقية تحتاج إلى الدعم السياسي للمضي قدماً وتحقيق تطلعات المواطنين وأكدت التزامها بمكافحة الفساد وتحسين الخدمات، وهي جهود تستحق الإشادة".

وأضافت "أشجع الحكومة العراقية على المثابرة في مكافحة الفساد"، لافتة إلى، أن" الحكومة تبذل المزيد من الجهود من أجل استعادة الأموال المهربة".

وتابعت، أن" الحكومة أكدت التزامها بتسوية المسائل العالقة مع حكومة كردستان العراق، ونتطلع لاتفاق مستدام بين بغداد وأربيل وتضمينه بموازنة 2023"، مشددة على أهمية إقرار الموازنة الاتحادية على وجه السرعة.

وأكدت على ضرورة إيلاء الأولوية للتنويع الاقتصادي وعدم الاعتماد على النفط وحده، بما في ذلك تطوير قطاع خاص له القدرة على خلق فرص عمل.

وأشارت إلى، أن "الحكومة العراقية تنفذ سياسة انفتاح وتوازن ناجحة في علاقاتها الخارجية وخاصة الإقليمية واحترام مبادئ السيادة".

روابط ذات صلة

الوضع في العراق على طاولة حوار مجلس الأمن اليوم

'احتلال حقيقي'.. القانون يوجه طلبا للسوداني بشأن السفيرة الأمريكية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. نتنياهو يعد المتطرف بن غفير بإخلاء الخان الأحمر وطرد ساكنيه

بالفيديو.. طهران تطالب الأمم المتحدة بمحاسبة تل أبيب على جرائمها بحق إيران 

تركيا تستدعي مبعوثي 9 دول على خلفية إصدارها تحذيرات أمنية

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 02-02-2023

بانوراما: "تل أبيب" وراء الهجوم الإرهابي على أصفهان، والثورة الإسلامية والشهداء

ماذا يغير تزويد كييف بحزمة مساعدات عسكرية من الصراع الدائر باوكرانيا؟