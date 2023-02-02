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رويترز: الدفاع الروسية تقول إن قواتها هزمت القوات الأوكرانية في أنحاء بلدة فاسيليفكا في منطقة دونيتسك الأوكرانية إلى الشمال من بلدة باخموت

الخميس ٠٢ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٥ بتوقيت غرينتش

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