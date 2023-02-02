بغداد توضح بشأن زيارة الوفد العراقي الى واشنطن

العالم - العراق

نقلت وكالة الانباء العراقية عن المتحدث باسم الوزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف قوله: إن "الوفد سيكون برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين وسيعقد مفاوضاته في الثامن والتاسع من الشهر الجاري في واشنطن".

وأضاف الصحاف، أن "الوفد سيضم أعضاء في القطاعات المالية والمصرفية وسيبحث مع الجانب الأميركي جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك بالاستناد إلى الاتفاقية الإطارية الاستراتيجية بين الجانبين وبالنظر إلى المصالح متعددة الأبعاد بين بغداد وواشنطن".

وتابع، أن "هذه الزيارة من المؤمل أن تبحث جميع المصالح العراقية ضمن الأفق الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأميركية وبالنظر إلى طبيعة البرنامج الحكومي وبالنظر للأولويات الوطنية العراقية الداخلية"، منوهاً، بأن "هناك قضايا أساسية يراد بحثها، في مقدمتها القضايا التي تتعلق بالجوانب المالية والمصرفية وارتفاع سعر صرف الدولار في الواقع العراقي وإمكانية التعاون والتنسيق مع الجانب الأميركي في هذا الأمر".

وبين الصحاف، أنه "كذلك ستبحث جملة من القضايا منها الجوانب التي تتصل بالعلاقات الثنائية بين الجانبين وسبل الدفع بها إلى فضاءات أرحب وأوسع تنسجم وطبيعة المتطلب العراقي الداخلي في هذه الأثناء".

وأشار إلى، أن "زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى باريس نقلت العلاقة مع فرنسا من حيز إلى حيز استراتيجي آخر متعدد الأبعاد، كانت من ثماره توقيع العديد من مذكرات التفاهم ووضعت العلاقة في مسار استراتيجي"، مضيفاً، أنه "من المؤمل أن تنقلنا شراكتنا النوعية مع باريس إلى حيز يمكن البناء عليه والقول إنه سيوفر استجابة نوعية".