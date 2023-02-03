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وقفة احتجاجية في مأرب تنديدا باحراق القرآن الكريم

وقفة احتجاجية في مأرب تنديدا باحراق القرآن الكريم
الجمعة ٠٣ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٠ بتوقيت غرينتش

نظم أبناء قبائل القراميش بمديرية حريب القراميش بمحافظة مأرب، وقفة احتجاجية تنديدا بإحراق نسخ من القرآن الكريم في السويد وهولندا والدنمارك

العالم-اليمن

وحسبما نقل موقع المسيرة, دعا المشاركون في الوقفة إلى اتخاذ خطوات شجاعة للرد على هذه التصرفات التي تعكس الإفلاس الأخلاقي، وذلك من خلال تنفيذ المقاطعة الاقتصادية والسياسية.

وأشاروا الى أهمية التفاعل الواسع لإحياء مناسبة جمعة رجب من خلال الأنشطة الثقافية والتربوية المختلفة لتعزيز الهوية الإيمانية في ركائزها التحررية والأخلاقية والحضارية كهوية جامعة.

وأكد بيان صادر عن الوقفة، أهمية تحرك الأنظمة الإسلامية لطرد سفراء السويد وهولندا من بلدانها ومقاطعة البضائع التجارية كخطوة أولى للرد على الانتهاكات بحق الإسلام.

كما أكد أهمية مواصلة الاحتجاجات وتصعيد الغضب وردود الفعل المستنكرة لحرق نسخ من المصحف الشريف ورفض التطاول على الإسلام، مطالبا بتقديم اعتذار رسمي للمسلمين ومحاسبة مرتكبي هذه الجريمة.

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