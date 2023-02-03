السعودية تنتهك حرمة المرأة اليمينة في مكة المكرمة.. ومروة الصبري كانت الضحية

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وتداول ناشطون على شبكات التواصل، وثائق، لأمن الحرم تؤكد الحكم على يمنية اسمها مروة الصبري 29 سنة، بالسجن عام كامل بسبب قولها "أنتم السعوديين دمرتوا بلادنا"، وذلك ردا على موظفة الأمن في الحرم المكي التي اعتدت لفظيا عليها وقالت لها (أنتم ياليمنيين مانتم طيبين).



وانطلقت حملة إلكترونية تحت هاشتاج #اطلقوا_اليمنية_مروة_الصبري، تفاعل معها اليمنيون والنشطاء بشكل كبير، مطالبين السلطات السعودية بالإفراج عن مروة

ووصف حساب ابو معتز النظام السعودي بالجبان الذي ارعبتة الحقيقة التي واجهته بها بنت اليمن والبيضاء

أمة الملك الخاشب كذلك كتبت على حسابها: #أنتم_السعوديين_دمرتم_بلدنا هذه الجملة كانت سبب في الحكم على قائلتها بالحبس لمدة عام كامل تخيلوا كيف انزعجت السلطات السعودية من جملة كهذه صدرت من مواطنة يمنية! وكأن السعوديين انصدموا من هذه الجملة

بدوره شرح حساب جيش أنصار الله الإلكتروني حيثيات اعتقال الفتاة اليمنية أثناء دخولها بوابة الحرم المكي لأداء مناسك العمرة، وكيف أن موظفة الأمن السعودي اعتدت لفظياً وأساءت للشعب اليمني وأهانت واعتقلت مروة الصبري

اما علي المهري فطالب جميع اليمنيين بالمشاركة بالحملة الالكترونية تحت هاشتاج #اطلقوا_اليمنية_مروة_الصبري

ٱم محمد كذلك كتبت أنه رغم ان #اليمن شهدت حروب وصراعات في العقود الاخيرة الا ان المرأة اليمنية ظلت خارج الصراع وكانت حرمتها مقدسة، مشيرة الى ان السعودية اليوم انتهكت حرمة المرأة اليمنية.

يحيى أبو زكريا اليماني غرد قائلا ان قضية مروة الصبري قضية انسانية وقضية رأي عام تختطف في مكان مقدس وصفه الله من دخله كان امناً، مشيرا الى ان شعيرة العمرة تحوّلت الى مصيدة للمسلمين وباتت زيارة بيت الله الحرام مغامرة خطيرة

أنيس منصور كذلك قال أنه تم شن حرب دبلوماسية وسياسية على لبنان بسبب تصريح وزير الإعلام جورج قرداحي ان الحرب على اليمن عبثية، مضيفا انه اليوم تم اعتقال واختطاف امرأة يمنية فقط لأنها قالت #أنتم_السعوديين_دمرتم_بلدنا

بينما اشار قاسم طاهر الى ان تاريخ ال سعود مليء بالجرائم وقطع الطرق والخطف للحجاج.