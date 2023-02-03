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المانيا توافق على تسليم اوكرانيا دبابات 'ليوبارد 1' من مخزوناتها الصناعية

المانيا توافق على تسليم اوكرانيا دبابات 'ليوبارد 1' من مخزوناتها الصناعية
الجمعة ٠٣ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٥:١٧ بتوقيت غرينتش

أفادت صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" أن الحكومة الألمانية وافقت على تسليم دبابات "ليوبارد 1" لأوكرانيا من مخزوناتها الصناعية.

العالم - اوروبا

وحسب "رويترز"، ذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر حكومية أن تسليم دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا يمكن أن يتم في أي وقت بمجرد إصلاح الدبابات.

وأضافت أن شركتي "راينميتال وفلنسبورجر فارتسوجبو" تريدان إصلاح وتجديد عشرات من دبابات ليوبارد 1 ويمكنهما إمداد أوكرانيا بها إذا كانت على استعداد لشرائها.

وقالت الصحيفة إن عددا من المسؤولين الألمان ناقشوا مع وزارة الخارجية القطرية إمكانية شراء 15 دبابة جيبارد اشترتها الدوحة لتأمين الملاعب خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم، مضيفة أن برلين تحاول الحصول على مزيد من الذخيرة من قطر.

ونقلت الصحيفة عن وزير الدفاع الألماني الجديد بوريس بيستوريوس قوله 'لقد أثبتت دبابات جيبارد فعاليتها بشكل جيد جدا خلال الحرب في أوكرانيا. إذا تمكنا من الحصول على المزيد من الشركاء هنا، فسيساعد هذا الأوكرانيين بالتأكيد'.

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المانيا توافق على تسليم اوكرانيا دبابات 'ليوبارد 1' من مخزوناتها الصناعية

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