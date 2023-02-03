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سرايا القدس: هلاك صهيوني رابع متأثرا بإصابته في عملية 'إلعاد'

سرايا القدس: هلاك صهيوني رابع متأثرا بإصابته في عملية 'إلعاد'
الجمعة ٠٣ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٦ بتوقيت غرينتش

العالم - فلسطين

أعلنت مصادر طبية صهيونية، صباح الخميس، عن مقتل مستوطن رابع متأثرًا بإصابته بعملية طعن في مستوطنة "إلعاد" شرقي "تل أبيب"، التي نفذها فلسطينيان قبل 9 أشهر.

وحسب موقع "سرايا القدس"، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الصهيونية، أن الحارس "شمعون معطوف" (75 عامًا) توفي متأثرًا بضربة "بلطة" على رأسه بعد إطلاقه النار على منفذي العملية.

ونقلت الصحيفة عن شهود عيان قولهم إن "معطوف" أطلق طلقة واحدة باتجاه منفذي العملية أسعد الرفاعي وصبحي أبو شقير، قبل استهدافه بضربة بلطة على رأسه فأصيب بجراح بالغة، في السادس من مايو/ أيار 2022.

واعتُقل الرفاعي وأبو شقير بعد 60 ساعة من عمليات البحث، إذ عثرت قوات الاحتلال عليهما داخل حرش قريب من المستوطنة.

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سرايا القدس: هلاك صهيوني رابع متأثرا بإصابته في عملية 'إلعاد'

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