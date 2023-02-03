مجلس الأمن يعقد جلسه حول العراق

العالم- العراق



وأكدت بلاسخارت، أن التحديات التي تواجه العراق لم تظهر بين ليلة وضحاها وليس هناك حكومة قادرة على حل كل المشاكل بمفردها، داعية الأحزاب السياسية والأطراف الفاعلة الأخرى إلى تغليب مصلحة البلد على كافة المصالح الأخرى حسبما افاد موقع عمون.



وفي المناقشة التي تلت ألإحاطة، أثنى العديد من المتكلمين على تعيين ثلاث نساء في مجلس الوزراء العراقي، مع التأكيد أيضًا على ضرورة مكافحة الفساد ومعالجة البطالة وتعزيز الأمن في البلاد.



من جانبه، أوجز القائم بأعمال البعثة العراقية، سارهاد سردار عبد الرحمن فتح، بعض الأولويات الجديدة لحكومته، وأشار إلى أنها مبنية على الشراكات الدولية وتركز على الشفافية، وإجراء انتخابات مبكرة، ومكافحة الفساد، وسن الإصلاحات، ومكافحة الفقر والبطالة، ومكافحة التضخم، وتحسين الإنتاج الزراعي، وتحسين أمن العراق.



وأشار الدبلوماسي العراقي إلى أن العلاقات بين بغداد وحكومة منطقه كردستان العراق تتحسن حيث تجري محادثات بشأن التشريعات المتعلقة بالنفط والغاز والإيرادات الجمركية ومسائل أخرى.