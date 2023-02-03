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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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وزير الخارجية الإسرائيلي: للسودان مصلحة بالاتفاق مع "إسرائيل" لفتح الأبواب أمام الولايات المتحدة ودول غربية أخرى
وزير الخارجية الإسرائيلي: الإتفاق مع السودان هو "اتفاق سلام مقابل سلام"
مصادر إعلامية: مجلس النواب الأميركي يصوت لصالح إخراج النائبة المسلمة إلهان عمر من لجنة العلاقات الخارجية على خلفية انتقادها للكيان الإسرائيلي
مسؤول أميركي: الخارجية الأميركية استدعت القائم بالأعمال الصيني في واشنطن بشأن منطاد تجسس صيني يحلق في أجواء الولايات المتحدة
حماس: ندعو قيادة السودان إلى العدول عن قرارها بتطبيع العلاقة مع الاحتلال الصهيوني الفاشي
حماس: نعرب عن ادانتنا لما صرّحت به الخارجية السودانية بشأن التطبيع مع الكيان الصهيوني ونعدّه خروجاً عن موقف الشعب السوداني الرافض للتطبيع
حماس: يتزامن إعلان الخارجية السودانية مع تصعيد الاحتلال لجرائمه وقتله لنحو 35 فلسطينياً ناهيك عن سرقته للأرض وتوسيع المستوطنات
حماس: إعلان الخارجية السودانية سيوفّر للاحتلال الغطاء لارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات والممارسات العنصرية بحق شعبنا
وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان يصل الى العاصمة الفنزويلية قادما من نيكاراغوا
وزير الخارجية الايراني: اميركا لا زالت تسعى وراء المحادثات مع ايران ونحن لم نتهرب من طاولة المفاوضات مطلقا لكننا نسعى من خلالها لمصالحنا الوطنية
حماس: ندعو قيادة السودان إلى العدول عن قرارها بتطبيع العلاقة مع الاحتلال الصهيوني الفاشي
الجمعة ٠٣ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٨:٢٣ بتوقيت غرينتش
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.