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وزير الخارجية الإسرائيلي: للسودان مصلحة بالاتفاق مع "إسرائيل" لفتح الأبواب أمام الولايات المتحدة ودول غربية أخرى

الجمعة ٠٣ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٨:٥٠ بتوقيت غرينتش

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