هل تؤشر الاعتداءات على غزة نقل الاحتلال التصعيد الى القطاع؟

العالم – ما رأيكم

وقال مراقبون للشأن الفلسطيني إن المقاومة الفلسطينية في غزة كان لها موقف واضح منذ التصعيد في القدس المحتلة بتأكيدها بأنها لن تترك القدس والضفة وباقي الفلسطينيين يواجهون الاحتلال وحيدين وبالتأكيد سوف يكون لهم الرد المناسب.

وأضاف المراقبون للشأن الفلسطيني إن الاحتلال يريد نقل ما يجري في الأراضي المحتلة بعد العملية الاستشهادية الأخيرة الى غزة مؤكدين أن رد المقاومة الفلسطينية يؤكد للقادة الصهاينة بأنهم فاشلين.

وأكد المراقبون للشأن الفلسطيني أن الحكومة المتطرفة التي تصدرتها سياسات بن غفير المتطرف فشلت بعملية الشهيد خيري الذي أكد للاحتلال بأن الفلسطينيين في ظل تصعيد الكيان يستطيع أن يستخدم السلاح في قلب القدس المحتلة ولا يخشى تصعيدكم.

المراقبون للشأن الفلسطيني أشاروا الى أن سياسات حكومة نتنياهو المتطرفة أنتجت مظاهرات ضد المتطرفين في الأراضي المحتلة وكذلك أنتجت هاجسا كبيرا لدى الصهاينة في المستوطنات.

كما أكد المراقبون للشأن الفلسطيني أن استراتيجية نتنياهو نقل المعركة من الضفة الى غزة هي بسبب تحويل التصعيد من مواجهة وجها لوجه الى قصف عبر حدود غزة والاراضي المحتلة.

المراقبون للشأن الفلسطيني أضافوا إن الاعتداء المتكرر على أبناء الشعب الفلسطيني هو استكمال للعدوان الصهيوني على قطاع غزة.

وأضاف المراقبون للشأن الفلسطيني انه قبل اسبوع شاهد العالم المجزرة التي ارتكبها العدوان الاسرائيلي على الشعب الفسطيني في مخيم جنين وظنت الحكومة المتطرفة التي يترأسها نتنياهو وبن غفير بأنهما سوف يقضيان على المقاومة في جنين لكنهما فشلا في ذلك.

وأكد المراقبون للشأن الفلسطيني أن الاحتلال الإسرائيلي تفاجأ بالمقاومة في الضفة الغربية على يد الشبان الفلسطينيين مشيرا انه لابد من الرد على الاحتلال من قبل المقاومة في جميع الأراضي المحتلة.

ما رأيكم؟

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