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العميد باكبور يتفقد المناطق المنكوبة بالزلزال في مدينة خوي

العميد باكبور يتفقد المناطق المنكوبة بالزلزال في مدينة خوي
الجمعة ٠٣ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٢ بتوقيت غرينتش

تفقد قائد سلاح البر في قوات حرس الثورة الاسلامية العميد " محمد باكبور " المناطق المنكوبة بالزلزال الذي ضرب مدينة خوي (شمال غرب) السبت الماضي وإطلع على احتياجات المواطنين المتضررين بهذا الزلزال.

العالم - ایران

وقد تم اسكان ۱۰۰ ألف من أهالي هذه المدينة في ۶۰ مخيما مؤقت، فيما تقوم قوات حرس الثورة الاسلامية الى جانب المجموعات الخدمية الاخرى بإسداء الخدمة للمواطنين الذين تم اسكانهم في المخيمات بكل ما تملك من قوة.

وأكد قائد فيلق الشهداء في مدينة خوي أن أكثر من ۶۰ مجموعة جهادية، ترابط مع المعدات الخفيفة والثقيلة والمخابز المتنقلة والمراكز الصحية لمعالجة مرضى المخيمات وتقديم ۱۵ ألف وجبة غذائية الى المواطنين يوميا.

وكان محافظ آذربايجان غربي محمد صادق معتمديان قد اشار إلى استمرار عملية تقييم المنازل السكنية المتضررة من الزلزال في مدينة خوي وقال: لقد تم إحصاء 9250 وحدة متضررة من بين 12245 وحدة خضعت للتقييم.

وقال في مقابلة تلفزيونية مساء الأربعاء: يجب هدم 1750 من هذه الوحدات وإعادة بنائها، مضيفا: ان التقييمات ستنتهي خلال الـ 24 ساعة القادمة ، وسيتم تقديم المقترحات اللازمة للحكومة يوم الأحد.

واضاف معتمديان: إن أهم مطلب للمواطنين هو الإيواء الطارئ ، وفي هذا الصدد تم إنشاء 50 مخيما مع مرافق ومعدات بسعة 70 ألف شخص.واوضح انه تم توزيع 23 ألف خيمة على منكوبي الزلزال.

وفي إشارة إلى توفير المواد الغذائية بدعم من جميع المؤسسات، أضاف: يتم تقديم 25 ألف حزمة غذائية كل 72 ساعة وأكثر من 50 ألف وجبة ساخنة يتم طهيها وتوزيعها يوميا.

يذكر ان زلزالا بقوة 5.9 درجة ريختر ضرب مدينة خوي بمحافظة آذربيجان غربي شمال غرب ايران مساء السبت ما ادى الى مصرع 3 اشخاص واصابة اكثر من ألف آخرين فضلا عن الحاق اضرار مادية كبيرة.

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