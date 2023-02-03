رئيس وزراء باكستان: نعيش وقتا عصيبا بسبب صندوق النقد الدولي

العالم - باكستان

قال رئيس وزراء باكستان شهباز شريف اليوم الجمعة، إن صندوق النقد الدولي يسبب وقتا عصيبا لبلاده فيما يتعلق باستئناف تمويل معلق ضمن خطة إنقاذ بقيمة 6.5 مليار دولار، في وقت يواجه فيه اقتصاد الدولة الواقعة في جنوب آسيا وضعا "لا يمكن تصوره".

أدلى شريف بهذه التصريحات في اجتماع لقادة مدنيين وعسكريين في مدينة بيشاور بشمال غرب البلاد ترأسه لدراسة الرد على تفجير مسجد يوم الاثنين أودى بحياة أكثر من 100 شخص.

وقال رئيس وزراء باكستان: "وضعنا الاقتصادي لا يمكن تصوره. كما تعلمون، فإن بعثة صندوق النقد الدولي موجودة في باكستان، وهذا يمنحنا وقتا عصيبا"، مضيفا قوله "تعلمون جميعا أن الموارد تنفد" وأن باكستان في الوقت الحالي تواجه أزمة اقتصادية.

ولم يرد ممثل صندوق النقد الدولي في باكستان حتى الآن على طلب رويترز للتعليق.

وتزور بعثة الصندوق باكستان لمناقشة تدابير ضبط الأوضاع المالية التي تحتاجها المؤسسة من البلاد لإصدار المراجعة التاسعة لبرنامج "تسهيل الصندوق الممدد".

وحصلت باكستان على حزمة إنقاذ مالي بقيمة 6.5 مليار دولار من صندوق النقد. ويزور وفد من المؤسسة باكستان لاستئناف المحادثات المتوقفة منذ نوفمبر تشرين الثاني من أجل 2.5 مليار دولار لم يتم صرفها بعد.