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حميدتي ينفي أنباء متداولة عن لقائه بالوفد 'الإسرائيلي'

حميدتي ينفي أنباء متداولة عن لقائه بالوفد 'الإسرائيلي'
الجمعة ٠٣ فبراير ٢٠٢٣ - ١٢:٢٣ بتوقيت غرينتش

نفى نائب رئيس مجلس السيادة في السودان محمد حمدان دقلو (حميدتي) الأنباء المتداولة بشأن لقائه بالوفد "الإسرائيلي" الذي زار السودان أمس الخميس.

العالم- السودان

ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية عن حميدتي تأكيده "عدم صحة الأنباء المتداولة بشأن لقائه الوفد "الإسرائيلي" الذي زار السودان"، موضحاً، في بيان صحافي، أنه لا علم له بالزيارة المعنية وأنه لم يلتق بالوفد الزائر.

وكان مجلس السيادة السوداني أعلن أن رئيسه عبد الفتاح البرهان التقى وزير الخارجية "الإسرائيلي" إيلي كوهين، أمس الخميس، في الخرطوم، وبحثا تعزيز آفاق التعاون المشترك لا سيما في المجالات الأمنية والعسكرية.

وقالت وزارة الخارجية السودانية إن المباحثات السودانية "الإسرائيلية" توصلت إلى "اتفاق على المضي في سبيل تطبيع علاقات البلدين" على حد قولها.

وبعد عودته من الخرطوم، أعلن كوهين أن" توقيع اتفاقية التطبيع مع السودان سيتم في واشنطن خلال شهور قليلة من العام الجاري".

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حميدتي ينفي أنباء متداولة عن لقائه بالوفد 'الإسرائيلي'

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