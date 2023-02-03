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اليمن..أبناء مديرية ماوية بتعز ينددون بحرق نسخ من المصحف الشريف

اليمن..أبناء مديرية ماوية بتعز ينددون بحرق نسخ من المصحف الشريف
الجمعة ٠٣ فبراير ٢٠٢٣ - ٠١:٤٣ بتوقيت غرينتش

نظّم أبناء عزل باهر وعماعمة وشوكان في مديرية ماوية بمحافظة تعز في اليمن اليوم الجمعة وقفة احتجاجية للتنديد بحرق نسخ من القرآن الكريم في السويد وهولندا والدنمارك.

العالم- اليمن

واستنكر المشاركون في الوقفة التي شاركت فيها قيادات محلية وعسكرية وأمنية، الإساءات المتكررة للمصحف الشريف معتبرين ذلك الفعل القبيح تجنياً سافراً على الإسلام ومعتقدات الأمة واستفزازاً لمشاعر المسلمين في أصقاع الأرض.

واستهجنوا الصمت المريب لبعض الدول العربية والإسلامية تجاه تلك الإساءات، ما يؤكد تماهيها وخضوعها لسياسات الغرب.

ودعوا الشعوب العربية والإسلامية للخروج بمسيرات ومظاهرات منددة بتصرفات أدوات اللوبي الصهيوني والضغط على الحكومات لطرد سفراء الدول التي أقدمت على حرق نسخ من القرآن ومقاطعة بضائعها وكافة التعاملات معها.

وأكد بيان صادر عن الوقفة تمسك أبناء الشعب اليمني بكتاب الله عز وجل والهوية الإيمانية والدفاع عنهما بكل الوسائل والطرق الممكنة.

إلى ذلك ندد المشاركون باستمرار العدوان والحصار واستهداف المرتزقة للنساء والأطفال والأحياء السكنية في المديرية والمحافظة.

وأشادوا بالبطولات التي يسطرها الجيش في مواجهة الغزاة والمحتلين مشيرين إلى جهوزية أبناءالمديرية لكافة الخيارات واستعدادهم مواصلة التضحيات وبذل كل غالٍ ونفيس في سبيل الله والوطن ونصرة المستضعفين.

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