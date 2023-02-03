وقفة حاشدة في الكويت تضامنا مع الشعب الفلسطيني

العالم _ فلسطين

وأعرب المشاركون في الوقفة عن مؤازرتهم للفلسطينيين في مقاومتهم الاحتلال الإسرائيلي، ورددوا هتافات تمجد المقاومة، وترفض التطبيع مع الكيان الغاصب، منها: "فلسطين أمانة والتطبيع خيانة"، "فلسطين عربية لا شرقية ولا غربية"، "يا مقاوم يا حبيب.. اضرب دمر تل أبيب".

وقال مسؤول المكتب التنفيذي لرابطة شباب لأجل القدس، يوسف الكندري، إن "مشاركتنا في الوقفة التضامنية تأتي إيمانا بقضيتنا، وقضية كل الأمة، وواجب النصرة تجاه فلسطين".

وأضاف الكندري لـ"قدس برس" أن "ما يحدث في فلسطين من انتهاكات وتعديات، وقتل وهدم للبيوت، وترويع لأخواتنا الأسيرات في سجون الاحتلال، كلها تجعل الشعب الكويتي بأطيافه يتواجد في هذه الوقفة".

وأشار إلى أنه "بالرغم من أننا في الكويت نعيش الآن أوقات فرح وابتهاج بمناسبة أيامنا الوطنية؛ إلا أننا نشعر بإخواننا وأخواتنا المرابطين، وآثار الاحتلال السيئة عليهم".

ودعا الكندري إلى "الوقوف مع الشعوب المظلومة، وعلى رأسها الشعب الفلسطيني".

وقال الباحث الكويتي المختص بالشأن الفلسطيني، عبدالله الموسوي: "جئنا اليوم لنؤكد على الموقف الكويتي المتضامن مع الشعب الفلسطيني، ومع طريقه الجهادي حتى تحرير كل فلسطين من المحتل الصهيوني".

وأوضح الموسوي لـ"قدس برس" أن موقف بلاده "هو الحد الأدنى الذي يمكن تقديمه تضامنا مع فلسطين، خصوصا في ظل هجمات ومحاولات التطبيع القائمة بالمنطقة، والتي لا تهدف إلا لتصفية القضية الفلسطينية".