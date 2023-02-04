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تعرفوا على مشروبات لذيدة قد تزيد من خطر تساقط الشعر

تعرفوا على مشروبات لذيدة قد تزيد من خطر تساقط الشعر
السبت ٠٤ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٤ بتوقيت غرينتش

ما يقرب من ثلث الرجال الذين عانوا تساقط الشعر، كانوا يتناولون يومياً مشروبات سكرية كالمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة أو قهوة الصباح مع السكر.

العالم -منوعات

وقد أظهرت دراسة أجراها علماء في جامعة تسينغهوا الصينية، أن هناك مشروبات محددة تتسبب في تساقط الشعر لدى الرجال.

وشملت الدراسة نحو 1000 رجل صيني، سُئلوا عن عادات الأكل والشرب لديهم وحالة شعرهم، حسبما أورد موقع "فيت فور فان" الألماني المعني بالصحة واللياقة.

وكشفت نتائج الدراسة أن ما يقرب من ثلث الرجال الذين عانوا تساقط الشعر، كانوا يتناولون يومياً مشروبات سكرية كالمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة أو قهوة الصباح مع السكر.

كما أظهرت الدراسة أن الرجال الذين تجنّبوا هذه المشروبات كانوا أقل عرضة بنسبة 42 % لتساقط الشعر.

ويؤثر السكر في فروة الرأس، وتكون النتيجة شعراً باهتاً أو رقيقاً أو هشّاً، وكل ذلك بدوره يعزز تساقط الشعر، فكن حريصا ألا يصبح تناول مشروب سكري عادة يومية.

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تعرفوا على مشروبات لذيدة قد تزيد من خطر تساقط الشعر