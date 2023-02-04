هواء المنزل أكثر تلوثا من الخارج.. إليك طرق التهوية المثالية

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ويعد الطهي والتنظيف من المصادر الرئيسية لتلوث المنازل؛ فعند الطبخ يتولد أكسيد النيتروجين والجسيمات الضارة وهي الملوثات نفسها التي نجدها في الهواء الطلق بالخارج.



ورغم أن التلوث بجميع أشكاله ضار بالصحة، فإن تلوث الهواء الداخلي يعد ضارا بشكل خاص، لأن الناس يقضون أغلب أوقاتهم في الداخل. ووفقا لوكالة حماية البيئة الأميركية، فإن مستويات ملوثات الهواء في الأماكن المغلقة تكون عادة أعلى 3 مرات من الخارج.

ووفقا لموقع هيئة الإذاعة البريطانية، فإننا نقضي تسعين بالمئة من وقتنا داخل الغرف، ويستنشِقُ الشخصُ العاديُ ما يصلُ إلى عشرينَ ألف لتر من الهواءِ يوميا، ويمكن أن يشكل التعرض للملوثات في الهواء الراكد في الداخلِ مخاطِرَ على صحتنا ورفاهيتنا؛ مما يسبب أعراضا مثل تهيج العين ومشاكل الجهاز التنفسي وحتى الصداع.

لكن ما هي مصادر التلوث في البيوت؟

مصادر الطاقة بالمنزل.

الطهي.

منتجات التنظيف.

الروائح المنزلية.

دخان التبغ.

العفن.

وبر الحيوانات الأليفة.



كيف نتخلص من تلوث الهواء بالمنزل؟

للحد من ملوثات الهواء في الأماكن المغلقة، يتفق الخبراء على أن إزالة مصدر التلوث والتهوية أمران أساسيان.

اهتمام بالتهوية وفتح نوافذ المنزل. يساعد التهوية المناسبة على إزالة الهواء الداخلي الملوث واستبداله بهواء نقي ونظيف من الخارج. إن التهوية غير الكافية للمنازل تؤدي إلى تراكم ثاني أكسيد الكربون، الذي يمكن أن يسبب مشاكل صحية، بما في ذلك الصداع والدوخة والإرهاق.

استخدام موقد كهربائي بدلا موقد الغاز إن أمكن. وعدم استخدام منتجات التنظيف الكيميائية بكثرة، وعدم الاكثار في استخدام الشموع والبخور ومعطرات الجو.

استخدام المنظفات الخضراء المصنوعة من مكونات طبيعية مثل الخل الأبيض وصودا الخبز والبوراكس والفاكهة الحمضية. هذه المنتجات آمنة وفعالة في تنظيف الأسطح وإزالة الأوساخ والغبار.

المحافظة على المساحات الداخلية نظيفة وجافة، خاصة المناطق التي يميل فيها العفن إلى النمو مثل المطبخ والحمام، والقيام بزراعة النباتات الداخلية، التي تساعد على تنقية الهواء وامتصاص الملوثات وإطلاق الأكسجين وزيادة الرطوبة وتقليل مستويات الغبار.

استخدام أجهزة تنقية الهواء، التي تزيل الملوثات مثل الغبار وحبوب اللقاح وجراثيم العفن ووبر الحيوانات الأليفة.