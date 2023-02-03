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الأزمة الأوكرانية
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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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جيش الاحتلال الاسرائيلي: الشاب الفلسطيني الذي استشهد على حاجز حواره وصل بسيارة اجره وهاجم الجنود على الحاجز
الخارجية الإيرانية تدعو باريس إلى تصحيح نهجها غير المناسب والعودة إلى مبدأ الاحترام المتبادل لتفادي المزيد من الإضرار بالعلاقات الثنائية
الخارجية الإيرانية: على الجانب الفرنسي أن يوضح للعالم كيف حصلت دولة الإرهاب الصهيوني على الأسلحة النووية بدل إثارة المخاوف من النووي الإيراني
الخارجية الإيرانية: ماكرون ينتقد الأنشطة النووية السلمية لإيران ويتناسى أن الكيان الصهيوني يمتلك عشرات الرؤوس النووية ولا يخضع لأي رقابة دولية
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي عند حاجز حوارة جنوبي نابلس
وزير الخارجية الإسرائيلي: للسودان مصلحة بالاتفاق مع "إسرائيل" لفتح الأبواب أمام الولايات المتحدة ودول غربية أخرى
وزير الخارجية الإسرائيلي: الإتفاق مع السودان هو "اتفاق سلام مقابل سلام"
مصادر إعلامية: مجلس النواب الأميركي يصوت لصالح إخراج النائبة المسلمة إلهان عمر من لجنة العلاقات الخارجية على خلفية انتقادها للكيان الإسرائيلي
مسؤول أميركي: الخارجية الأميركية استدعت القائم بالأعمال الصيني في واشنطن بشأن منطاد تجسس صيني يحلق في أجواء الولايات المتحدة
حماس: ندعو قيادة السودان إلى العدول عن قرارها بتطبيع العلاقة مع الاحتلال الصهيوني الفاشي
الخارجية الإيرانية: على الجانب الفرنسي أن يوضح للعالم كيف حصلت دولة الإرهاب الصهيوني على الأسلحة النووية بدل إثارة المخاوف من النووي الإيراني
الجمعة ٠٣ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:١١ بتوقيت غرينتش
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العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
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كيف تشاهد العالم
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2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.