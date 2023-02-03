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الخارجية الإيرانية: على الجانب الفرنسي أن يوضح للعالم كيف حصلت دولة الإرهاب الصهيوني على الأسلحة النووية بدل إثارة المخاوف من النووي الإيراني

الجمعة ٠٣ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:١١ بتوقيت غرينتش

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