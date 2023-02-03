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ميسي بشأن المشاركة بكأس العالم 2026: من الصعب تحقيق ذلك

ميسي بشأن المشاركة بكأس العالم 2026: من الصعب تحقيق ذلك
الجمعة ٠٣ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٣ بتوقيت غرينتش

لم يستبعد قائد الأرجنتين ليونيل ميسي المشاركة في مونديال 2026 التي تستضيفه الولايات المتحدة الأمريكية بالاشتراك مع المكسيك وكندا، لكنه اعترف بصعوبة ذلك.

العالم _ الأميرکيتان

وصرح ميسي البالغ من العمر 35 عاما بأن "بطولة 2022 في قطر ستكون الأخيرة له مع المنتخب الوطني، ومع ذلك، قال الآن إنه منفتح على المنافسة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في غضون ثلاث سنوات".

وقال ميسي في مقابلة مع صحيفة "أوليه" الأرجنتينية: "بسبب العمر، سيكون من الصعب تحقيق ذلك في عام 2026، أنا أحب كرة القدم وطالما أشعر أنني في حالة جيدة وأستمتع باللعب سأستمر في ذلك".

وأضاف مهاجم باريس سان جيرمان: "يبدو أن الأمر يستغرق وقتًا طويلاً حتى نهائيات كأس العالم المقبلة، لكن الأمر يعتمد على الطريقة التي تسير بها مسيرتي المهنية، سأبقى لفترة أطول قليلا مع المنتخب الوطني".

وسيبلغ ميسي 39 عاما عندما يحين موعد كأس العالم المقبلة، وعلق على ذلك قائلا: "يبدو لي أنه من الصعب جدًا المشاركة في المونديال لكن طالما أنني أشعر بأن لياقتي البدنية تسمح، سأفعل ذلك، لكن تبدو المدة طويلة حتى كأس العالم المقبلة".

وعلى الرغم من عودته بالفعل للعب مع باريس سان جيرمان، أوضح ميسي أنه لا يزال متحمسًا لتذكر اللحظات في قطر، كما أوضح في المقابلة التي جرت في باريس.

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