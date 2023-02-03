أمير عبداللهيان یلتقی وزير النفط الفنزويلي

العالم- ايران

والتقى وزير خارجية بلادنا حسين أمير عبد اللهيان الیوم الجمعة طارق الایسامي وعقد معه جولة من المباحثات حول القضايا الثنائية والدولية.

ووصل أمير عبداللهيان إلى العاصمة الفنزويلية كاراكاس اليوم الجمعة، وكان في استقباله وزير النقل ونائب وزير الخارجية في هذا البلد.

وفنزويلا هي المحطة الثانية لوزير الخارجية الإيراني لأمريكا اللاتينية.

وكان أمير عبد اللهيان وصل في وقت سابق إلى مدينة ماناغوا عاصمة نيكاراغوا الأربعاء الماضي وكان في استقباله رسميا نظيره النيكاراغوي.

كما حضر وزير الشباب ومساعدو رئيس نيكاراغوا في مراسم استقباله.