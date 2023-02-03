اليمن..وقفة لأبناء حبور ظليمة بعمران تنديداً بجريمة إحراق المصحف الشريف

العالم- اليمن

وردد المشاركون في الوقفة التي حضرها مدير عام المديرية ابو العباس الجلال ومدير عام مديرية صوير احمد قاسم دجرية ومسؤول التعبية العامة بالمديرية ابو العباس المكني ومدير مكتب التربية عبدالله حيدره ومدراء المكاتب التنفيذية والاشرافية بالمديرية الهتافات المعبرة عن الغضب الكبير تجاه هذه الجريمة النكراء والإساءة للمقدسات والاستفزاز المتعمد لمشاعر المسلمين.

وأكدوا أن الجريمة لم تكن صدفة أو عفوية وإنما بتنظيم وتخطيط وتنسيق مسبق بين اللوبي الصهيوني وأذنابه في حكومات السويد وهولندا والدنمارك مطالبين الشعوب الإسلامية بالتنديد بهذه الجريمة ومقاطعة منتجات هذه الدول.

وأشار بيان صادر عن الوقفة إلى أن استمرار الجرائم بحق المقدسات الإسلامية قد يدخل العالم في صراعات وحرب لا تبقي ولا تذر ، وأن الشعوب الإسلامية الحرة لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه ما يرتكبه اللوبي الصهيوني من جرائم بحق الإسلام والمسلمين.

وحذر دول الغرب من التبعية للوبي الصهيوني والانجرار لتنفيذ مخططاته الرامية الى إشعال الحروب والفتن، مطالباً بتقديم اعتذار رسمي للمسلمين ومحاسبة المجرمين.

وأكد البيان أهمية التمسك بالهوية الإيمانية والعمل على ترسيخ الثقافة القرآنية وتعزيز الارتباط بالمنهج المحمدي والتحصن من الأفكار الضالة والثقافات المغلوطة والحرب الناعمة التي تستهدف الأمة الإسلامية.