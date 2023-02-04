رئيس البرلمان الفنزويلي: إيران أثبتت أنها صديق وشقيق حقيقي لنا في الظروف الصعبة

العالم - ايران

وقال رودريغز خلال اللقاء: يسعدننا أن نستضيفكم في وقت تشن فيه الكثير من الهجمات والاعتداءات من قبل الإمبريالية الأميركية ضدكم.

واضاف: الآن نعرف من هم أصدقاؤنا واشقاؤنا الحقيقيون. لقد أثبتت إيران أنها شقيقنا وصديقنا الحقيقي في الظروف الصعبة.

وكان وزير الخارجية الايراني قد التقى ايضا وزير الخارجية ايفان خيل بينتو ومساعد رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية ووزير النفط طارق العيسمي.

يذكر ان وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان بدا جولته يوم الثلاثاء بموريتانيا ومن ثم زار نيكاراغوا يوم الاربعاء قبل وصوله الخميس الى فنزويلا المحطة الاخيرة من هذه الجولة.