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وأشارة الخبيرة الى أن هذا الزالزال كان على بعد 30 كم شمال غرب غازي عنتاب و114 كم شمال غرب حلب السورية.

ولفتت الخبيرة ان تلك المنطقة صدع عربي افريقي باعتبار أن سوريا تشرف على القسم الشرقي منه لذلك فان الساحل السوري وحلب وادلب وسهل الغاب هي مناطق معرضة بشكل دائم للزلازل.

ونوهت الخبيرة الى أن الزلازل التي كانت تضرب كان شدتها 3.4 تقريبا لا ينجم عنها أضرار وكا حدث هو زلزال متوسط الى شديد القوة وتسمى هذه المنطقة منطقة حركة صفائح.

وكان قد قتل أكثر من 1700 وأصيب الآلاف يوم الاثنين عندما ضرب زلزال مدمر وسط تركيا وشمال غرب سوريا ليسوي بنايات سكنية بالأرض ويشيع المزيد من الدمار في مدن سورية مزقتها سنوات الحرب.

وقع الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين قبل طلوع ضوء النهار وفي برد الشتاء وكان الأسوأ الذي تشهده تركيا هذا القرن. وتلاه زلزال آخر كبير عند الظهيرة بقوة 7.7 درجة.

ولم يتضح بعد حجم الضرر الذي تسبب فيه الزلزال الثاني الذي شعر به السكان أيضا في أنحاء المنطقة مثل الزلزال الأول في وقت يكافح فيه عمال الإنقاذ لانتشال الضحايا من تحت الأنقاض مستخدمين في كثير من الأحيان أياديهم لإزالة الأحجار.

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