هجمات روسية تهدف للسيطرة على مدينة باخموت وكوبيانسك وليمان

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رئيس مجموعة فاغنر الروسية العسكرية الخاصة، يفغيني بريغوجين، وصف القتال في الأحياء الشمالية من باخموت بالضاري، حيث تدور المعارك في كل شارع وفي كل منزل في الاحياء الشمالية والجنوبية والشرقية من المدينة.

هنا تخوض القوات الروسية والأوكرانية قتالا عنيفا منذ أشهر للسيطرة على مدينة باخموت شرق اوكرانيا.

وذكر بيان هيئة الأركان الأوكرانية الأحد، أن الهجمات الروسية استهدفت مناطق كوبيانسك، وليمان، وباهموت، وأفدييفكا، ونوفوازوفسك شرقي البلاد.



من جهتها افادت وزارة الدفاع الروسية بتصفية عشرات الجنود الاوكران على كافة المحاور في منطقة العمليات الخاصة وإسقاط اربع مسيرات أوكرانية في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومنطقة خيرسون.



وعلى خط الجبهة المشتعلة ،وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المعارك الدائرة في منطقة دونيتسك بالضارية، مشيرا الى أن روسيا تكثف الضغوط قبل الذكرى الأولى لحربها في اوكرانيا.زيلينسكي وصف الأوضاع الميدانية بالصعبة للغاية، وقال إن روسيا تزيد من ضغوطها على مختلف الجبهات تعويضا عن هزائمها التي تكبدتها العام الماضي بحسب تعبيره.

وتتزامن تصريحات زيلينسكي مع قرار بنقل وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف إلى وظيفة حكومية أخرى تحت ضغط فضيحة فساد في وزارته. وسيخلفه في الوزارة رئيس وكالة المخابرات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف.



ميدانيا قال قائد قوات 'أحمد' الشيشانية الخاصة، أبتي علاء الدينوف، إنه علم باستخدام أسلحة كيميائية من قبل القوات الأوكرانية في المعارك بالقرب من أرتيموفسك، في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية وذكر أن الضحايا كانوا يشكون من التقيؤ وفقدان للوعي.



يقول الكاتب توماس فريدمان في مقال له بصحيفة نيويورك تايمز الأميركية ،إن العام الثاني للحرب الأوكرانية الروسية الذي سيبدأ قريبا، سيكون مخيفا من جهة الاستعدادات الضخمة التي يقوم بها الروس، والإصرار الكبير للغرب على دعم أوكرانيا.

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