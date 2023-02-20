غضب شعبي عارم بشوارع تل أبيب وحيفا والقدس ضد نتنياهو وزمرته

العالم - مراسلون

اغلاق للشوارع الرئيسة ومحيط منازل أعضاء الكنيست ومنعهم من الوصول الى مبنى الكنيست بالقدس المحتلة حالة من الفوضى وأتهامات متبادلة بشأن ما أسموه المتظاهرين الاسرائيليين الانقلاب على النظام القضائي.



التظاهرات عمت كافة شوارع الكيان بتل ابيب وحيفا والقدس وبمشاركة عشرات الالاف مع أصرار بنيامين نتنياهو وزمرته تمرير القانون بالقراءة الاولى داخل الكنيست المتعلق باختيار الهيئة القضائية لصالح المعسكر المسيطر بالكنيست الاسرائيلي.



تقارير مخابراتية داخل الكيان حذرت من كل ما يجري من قبل حكومة نتنياهو من وقوع أغتيالات داخلية ومن تصدع الجبهة الداخلية مما ينذر بخطر كبير على مستقبل الكيان المتصدع أصلا سياسيا وأمنيا.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...